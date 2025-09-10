CotizacionesSecciones
Divisas / IREN
IREN: Iris Energy Limited

37.90 USD 1.45 (3.98%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IREN de hoy ha cambiado un 3.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.62, mientras que el máximo ha alcanzado 38.47.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
34.62 38.47
Rango anual
5.12 38.47
Cierres anteriores
36.45
Open
35.75
Bid
37.90
Ask
38.20
Low
34.62
High
38.47
Volumen
69.023 K
Cambio diario
3.98%
Cambio mensual
48.69%
Cambio a 6 meses
513.27%
Cambio anual
349.05%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B