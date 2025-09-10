Divisas / IREN
IREN: Iris Energy Limited
37.90 USD 1.45 (3.98%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IREN de hoy ha cambiado un 3.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 34.62, mientras que el máximo ha alcanzado 38.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Iris Energy Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IREN News
- Acciones de Iren alcanzan un máximo histórico de $37.68
- Rising USDC Adoption to Aid Circle Stock: What's the Path Ahead?
- IREN Limited (IREN): A Bull Case Theory
- Canaccord Genuity eleva precio objetivo de Iris Energy a $42 por crecimiento
- 2 AI Stocks With Sky-High Potential to Hold for Decades
- Bitdeer Technologies Group Stock Earns 91 RS Rating
- 2 AI Growth Stocks That Could Soar for the Next 3 Years
- Thursday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Codirector de Iren vende acciones por $33.1 millones
- Co-CEO de Iren vende acciones por valor de $33.13 mil millones
- Why Iren Limited Stock Surged Over 25% This Week
- Acciones de Hut 8 alcanzan un máximo de 52 semanas a 31.97 USD
- IREN Limited Jumps 208% Year to Date: Buy, Sell or Hold the Stock?
Rango diario
34.62 38.47
Rango anual
5.12 38.47
- Cierres anteriores
- 36.45
- Open
- 35.75
- Bid
- 37.90
- Ask
- 38.20
- Low
- 34.62
- High
- 38.47
- Volumen
- 69.023 K
- Cambio diario
- 3.98%
- Cambio mensual
- 48.69%
- Cambio a 6 meses
- 513.27%
- Cambio anual
- 349.05%
