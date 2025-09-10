Dövizler / IREN
IREN: Iris Energy Limited
38.64 USD 2.32 (6.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IREN fiyatı bugün 6.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 36.63 ve Yüksek fiyatı olarak 39.87 aralığında işlem gördü.
Iris Energy Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
36.63 39.87
Yıllık aralık
5.12 39.87
- Önceki kapanış
- 36.32
- Açılış
- 36.74
- Satış
- 38.64
- Alış
- 38.94
- Düşük
- 36.63
- Yüksek
- 39.87
- Hacim
- 63.112 K
- Günlük değişim
- 6.39%
- Aylık değişim
- 51.59%
- 6 aylık değişim
- 525.24%
- Yıllık değişim
- 357.82%
21 Eylül, Pazar