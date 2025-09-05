Moedas / IOT
IOT: Samsara Inc Class A
39.30 USD 0.44 (1.13%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IOT para hoje mudou para 1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.11 e o mais alto foi 39.60.
Veja a dinâmica do par de moedas Samsara Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
39.11 39.60
Faixa anual
31.40 61.90
- Fechamento anterior
- 38.86
- Open
- 39.35
- Bid
- 39.30
- Ask
- 39.60
- Low
- 39.11
- High
- 39.60
- Volume
- 504
- Mudança diária
- 1.13%
- Mudança mensal
- 10.74%
- Mudança de 6 meses
- 2.88%
- Mudança anual
- -18.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh