Divisas / IOT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IOT: Samsara Inc Class A
38.86 USD 0.61 (1.55%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IOT de hoy ha cambiado un -1.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.52, mientras que el máximo ha alcanzado 39.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Samsara Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOT News
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Andreessen vende acciones de Samsara (IoT) por valor de 30,6 millones de dólares
- Andreessen vende acciones de Samsara (IoT) por valor de $30.6 millones
- Andreessen sells Samsara (IoT) shares worth $30.6 million
- Andreessen Horowitz vende acciones de Samsara (IOT) por 30,5 millones de dólares
- Fondos de Andreessen Horowitz venden acciones de Samsara por $30.5 millones
- Fondos de Andreessen Horowitz venden acciones de Samsara (IOT) por 30,5 millones de dólares
- Accionistas importantes de Samsara Inc venden acciones por $30.5 millones
- Fondos de Andreessen Horowitz venden acciones de Samsara (IOT) por $30.5 millones
- Accionistas con 10% de Samsara Inc (IOT) venden acciones por 30,5 millones de dólares
- Andreessen Horowitz funds sell Samsara (IOT) shares for $30.5m
- Samsara Inc (IOT) 10% owners sell $30.5m in shares
- Samsara EVP Phillips sells $740k in stock
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Company News for Sep 8, 2025
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Samsara stock price target raised to $53 by Morgan Stanley on strong growth
- Samsara Earnings: Expensive, But Worth Every Penny (NYSE:IOT)
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Street Calls of the Week
- Why Samsara Stock Is Skyrocketing Today
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
Rango diario
38.52 39.69
Rango anual
31.40 61.90
- Cierres anteriores
- 39.47
- Open
- 39.41
- Bid
- 38.86
- Ask
- 39.16
- Low
- 38.52
- High
- 39.69
- Volumen
- 19.593 K
- Cambio diario
- -1.55%
- Cambio mensual
- 9.50%
- Cambio a 6 meses
- 1.73%
- Cambio anual
- -19.13%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B