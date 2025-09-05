Valute / IOT
IOT: Samsara Inc Class A
40.07 USD 0.09 (0.23%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IOT ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.44 e ad un massimo di 40.27.
Segui le dinamiche di Samsara Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
39.44 40.27
Intervallo Annuale
31.40 61.90
- Chiusura Precedente
- 39.98
- Apertura
- 40.00
- Bid
- 40.07
- Ask
- 40.37
- Minimo
- 39.44
- Massimo
- 40.27
- Volume
- 6.032 K
- Variazione giornaliera
- 0.23%
- Variazione Mensile
- 12.91%
- Variazione Semestrale
- 4.90%
- Variazione Annuale
- -16.61%
20 settembre, sabato