IOT: Samsara Inc Class A

40.07 USD 0.09 (0.23%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IOT ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 39.44 e ad un massimo di 40.27.

Segui le dinamiche di Samsara Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
39.44 40.27
Intervallo Annuale
31.40 61.90
Chiusura Precedente
39.98
Apertura
40.00
Bid
40.07
Ask
40.37
Minimo
39.44
Massimo
40.27
Volume
6.032 K
Variazione giornaliera
0.23%
Variazione Mensile
12.91%
Variazione Semestrale
4.90%
Variazione Annuale
-16.61%
