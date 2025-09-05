Devises / IOT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IOT: Samsara Inc Class A
40.07 USD 0.09 (0.23%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IOT a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.44 et à un maximum de 40.27.
Suivez la dynamique Samsara Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOT Nouvelles
- 9 Under-the-Radar AI Stocks to Buy Now
- Synopsys, Chewy et The Trade Desk figurent parmi les 10 plus grandes pertes en capitalisation boursière de la semaine dernière (8 sept. - 12 sept.) : en font-ils partie de votre portefeuille? | Benzinga France
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Andreessen vend des actions Samsara (IoT) d’une valeur de 30,6 millions €
- Andreessen sells Samsara (IoT) shares worth $30.6 million
- Andreessen Horowitz vend des actions Samsara (IOT) pour 30,5 millions €
- Les fonds d’Andreessen Horowitz vendent des actions Samsara (IOT) pour 30,5 millions $
- Des actionnaires importants de Samsara Inc (IOT) vendent des actions pour 30,5 millions €
- Andreessen Horowitz funds sell Samsara (IOT) shares for $30.5m
- Samsara Inc (IOT) 10% owners sell $30.5m in shares
- Samsara EVP Phillips sells $740k in stock
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Company News for Sep 8, 2025
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Samsara stock price target raised to $53 by Morgan Stanley on strong growth
- Samsara Earnings: Expensive, But Worth Every Penny (NYSE:IOT)
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Street Calls of the Week
- Why Samsara Stock Is Skyrocketing Today
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
Range quotidien
39.44 40.27
Range Annuel
31.40 61.90
- Clôture Précédente
- 39.98
- Ouverture
- 40.00
- Bid
- 40.07
- Ask
- 40.37
- Plus Bas
- 39.44
- Plus Haut
- 40.27
- Volume
- 6.032 K
- Changement quotidien
- 0.23%
- Changement Mensuel
- 12.91%
- Changement à 6 Mois
- 4.90%
- Changement Annuel
- -16.61%
20 septembre, samedi