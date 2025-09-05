CotationsSections
Devises / IOT
Retour à Actions

IOT: Samsara Inc Class A

40.07 USD 0.09 (0.23%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IOT a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 39.44 et à un maximum de 40.27.

Suivez la dynamique Samsara Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IOT Nouvelles

Range quotidien
39.44 40.27
Range Annuel
31.40 61.90
Clôture Précédente
39.98
Ouverture
40.00
Bid
40.07
Ask
40.37
Plus Bas
39.44
Plus Haut
40.27
Volume
6.032 K
Changement quotidien
0.23%
Changement Mensuel
12.91%
Changement à 6 Mois
4.90%
Changement Annuel
-16.61%
20 septembre, samedi