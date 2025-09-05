KurseKategorien
IOT: Samsara Inc Class A

39.98 USD 1.12 (2.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IOT hat sich für heute um 2.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.11 bis zu einem Hoch von 40.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Samsara Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
39.11 40.81
Jahresspanne
31.40 61.90
Vorheriger Schlusskurs
38.86
Eröffnung
39.35
Bid
39.98
Ask
40.28
Tief
39.11
Hoch
40.81
Volumen
11.574 K
Tagesänderung
2.88%
Monatsänderung
12.65%
6-Monatsänderung
4.66%
Jahresänderung
-16.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
