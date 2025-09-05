Währungen / IOT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IOT: Samsara Inc Class A
39.98 USD 1.12 (2.88%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IOT hat sich für heute um 2.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.11 bis zu einem Hoch von 40.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Samsara Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOT News
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Warum die Samsara-Aktie trotz der starken Zahlen um 7 % einbrach
- Samsara: Chief Accounting Officer Kirchhoff verkauft Aktienpaket im Wert von 67.000 $
- Samsara-Manager Eltoukhy verkauft Aktien im Wert von 372.000 US-Dollar
- Samsara: Andreessen stößt Aktienpaket im Wert von 30,6 Mio. US-Dollar ab
- Andreessen sells Samsara (IoT) shares worth $30.6 million
- Andreessen Horowitz Fonds verkaufen Samsara-Aktien für 30,5 Mio. US-Dollar
- Andreessen Horowitz verkauft Samsara-Aktien im Wert von 30,5 Mio. $
- Samsara Inc: Großaktionäre veräußern Anteile im Wert von 30,5 Mio. US-Dollar
- Andreessen Horowitz funds sell Samsara (IOT) shares for $30.5m
- Samsara Inc (IOT) 10% owners sell $30.5m in shares
- Samsara EVP Phillips sells $740k in stock
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Company News for Sep 8, 2025
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Samsara stock price target raised to $53 by Morgan Stanley on strong growth
- Samsara Earnings: Expensive, But Worth Every Penny (NYSE:IOT)
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Street Calls of the Week
- Why Samsara Stock Is Skyrocketing Today
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
Tagesspanne
39.11 40.81
Jahresspanne
31.40 61.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.86
- Eröffnung
- 39.35
- Bid
- 39.98
- Ask
- 40.28
- Tief
- 39.11
- Hoch
- 40.81
- Volumen
- 11.574 K
- Tagesänderung
- 2.88%
- Monatsänderung
- 12.65%
- 6-Monatsänderung
- 4.66%
- Jahresänderung
- -16.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K