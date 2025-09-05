クォートセクション
通貨 / IOT
IOT: Samsara Inc Class A

39.98 USD 1.12 (2.88%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IOTの今日の為替レートは、2.88%変化しました。日中、通貨は1あたり39.11の安値と40.81の高値で取引されました。

Samsara Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
39.11 40.81
1年のレンジ
31.40 61.90
以前の終値
38.86
始値
39.35
買値
39.98
買値
40.28
安値
39.11
高値
40.81
出来高
11.574 K
1日の変化
2.88%
1ヶ月の変化
12.65%
6ヶ月の変化
4.66%
1年の変化
-16.80%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K