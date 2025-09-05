货币 / IOT
IOT: Samsara Inc Class A
39.47 USD 0.03 (0.08%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IOT汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点38.98和高点39.66进行交易。
关注Samsara Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IOT新闻
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Andreessen出售价值3060万美元的Samsara（物联网）股票
- Andreessen sells Samsara (IoT) shares worth $30.6 million
- Andreessen Horowitz基金以3050万美元出售Samsara (IOT)股份
- Samsara Inc (IOT) 10%股东出售价值3050万美元股票
- Andreessen Horowitz基金以3050万美元出售Samsara (IOT)股票
- Andreessen Horowitz funds sell Samsara (IOT) shares for $30.5m
- Samsara Inc (IOT) 10% owners sell $30.5m in shares
- Samsara EVP Phillips sells $740k in stock
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Company News for Sep 8, 2025
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Samsara stock price target raised to $53 by Morgan Stanley on strong growth
- Samsara Earnings: Expensive, But Worth Every Penny (NYSE:IOT)
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Street Calls of the Week
- Why Samsara Stock Is Skyrocketing Today
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Wall St rises to record highs after soft jobs data boosts rate-cut bets; Broadcom climbs
日范围
38.98 39.66
年范围
31.40 61.90
- 前一天收盘价
- 39.44
- 开盘价
- 39.32
- 卖价
- 39.47
- 买价
- 39.77
- 最低价
- 38.98
- 最高价
- 39.66
- 交易量
- 8.610 K
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 11.21%
- 6个月变化
- 3.32%
- 年变化
- -17.86%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值