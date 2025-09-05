Currencies / IOT
IOT: Samsara Inc Class A
39.45 USD 0.01 (0.03%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
IOT exchange rate has changed by 0.03% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 38.98 and at a high of 39.58.
Follow Samsara Inc Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
IOT News
- Synopsys, Chewy, And The Trade Desk Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Sep. 8- Sep. 12): Are The Others In Your Portfolio? - Burlington Stores (NYSE:BURL), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Andreessen sells Samsara (IoT) shares worth $30.6 million
- Andreessen Horowitz funds sell Samsara (IOT) shares for $30.5m
- Samsara Inc (IOT) 10% owners sell $30.5m in shares
- Samsara EVP Phillips sells $740k in stock
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Company News for Sep 8, 2025
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Samsara stock price target raised to $53 by Morgan Stanley on strong growth
- Samsara Earnings: Expensive, But Worth Every Penny (NYSE:IOT)
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Street Calls of the Week
- Why Samsara Stock Is Skyrocketing Today
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
- Crude Oil Falls Sharply; ABM Industries Posts Mixed Q3 Results - Argan (NYSE:AGX), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Guidewire Software, Samsara, Zumiez And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Braze (NASDAQ:BRZE), BioNTech (NASDAQ:BNTX)
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Stock Market Hits New Highs On Google, Broadcom, Jobs Report: Weekly Review
- Wall St rises to record highs after soft jobs data boosts rate-cut bets; Broadcom climbs
- Samsara's Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Rise Y/Y
- S&P 500, Nasdaq set to open higher after weak jobs data; Broadcom jumps
- Truist raises Samsara stock price target to $39 on double-digit ARR growth
- Piper Sandler raises Samsara stock price target to $48 on NNARR growth
Daily Range
38.98 39.58
Year Range
31.40 61.90
- Previous Close
- 39.44
- Open
- 39.32
- Bid
- 39.45
- Ask
- 39.75
- Low
- 38.98
- High
- 39.58
- Volume
- 4.068 K
- Daily Change
- 0.03%
- Month Change
- 11.16%
- 6 Months Change
- 3.27%
- Year Change
- -17.90%
