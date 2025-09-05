Валюты / IOT
IOT: Samsara Inc Class A
39.47 USD 0.03 (0.08%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IOT за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.98, а максимальная — 39.66.
Следите за динамикой Samsara Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
38.98 39.66
Годовой диапазон
31.40 61.90
- Предыдущее закрытие
- 39.44
- Open
- 39.32
- Bid
- 39.47
- Ask
- 39.77
- Low
- 38.98
- High
- 39.66
- Объем
- 8.610 K
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 11.21%
- 6-месячное изменение
- 3.32%
- Годовое изменение
- -17.86%
