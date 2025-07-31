Moedas / IMO
IMO: Imperial Oil Limited
94.50 USD 0.75 (0.79%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IMO para hoje mudou para -0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 93.97 e o mais alto foi 95.46.
Veja a dinâmica do par de moedas Imperial Oil Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
93.97 95.46
Faixa anual
58.78 96.09
- Fechamento anterior
- 95.25
- Open
- 94.83
- Bid
- 94.50
- Ask
- 94.80
- Low
- 93.97
- High
- 95.46
- Volume
- 753
- Mudança diária
- -0.79%
- Mudança mensal
- 4.88%
- Mudança de 6 meses
- 30.71%
- Mudança anual
- 34.96%
