FiyatlarBölümler
Dövizler / IMO
Geri dön - Hisse senetleri

IMO: Imperial Oil Limited

91.88 USD 2.12 (2.26%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

IMO fiyatı bugün -2.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 91.79 ve Yüksek fiyatı olarak 94.25 aralığında işlem gördü.

Imperial Oil Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IMO haberleri

Günlük aralık
91.79 94.25
Yıllık aralık
58.78 96.09
Önceki kapanış
94.00
Açılış
93.74
Satış
91.88
Alış
92.18
Düşük
91.79
Yüksek
94.25
Hacim
1.037 K
Günlük değişim
-2.26%
Aylık değişim
1.98%
6 aylık değişim
27.08%
Yıllık değişim
31.22%
21 Eylül, Pazar