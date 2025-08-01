Divisas / IMO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IMO: Imperial Oil Limited
94.50 USD 0.75 (0.79%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IMO de hoy ha cambiado un -0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 93.97, mientras que el máximo ha alcanzado 95.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Imperial Oil Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMO News
- Imperial nombra a Tanya Bryja para su consejo de administración
- Imperial nombra a Tanya Bryja para su consejo directivo
- Imperial appoints Tanya Bryja to board of directors
- Imperial Oil Stock Near 52-Week High: Should You Consider Buying?
- Imperial Oil Limited (IMO) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Imperial Oil: We Like It, But Think It's A Little Over Its Skis (NYSE:IMO)
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Delek Logistics Partners (DKL) This Year?
- Best Momentum Stock to Buy for September 5th
- Imperial Oil Limited (IMO) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Holding Imperial Oil Limited for Now: Here's Why it's Justified
- Canadian Natural Q2 Earnings Beat Estimates, Expenses Decrease Y/Y
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Helmerich & Payne Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Permian Resources Q2 Earnings Decline Y/Y on Increased Expenses
- Suncor Energy Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Down Y/Y
- Coterra Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Rise Y/Y
- Top Analyst Reports for Walmart, BlackRock & Texas Instruments
- Imperial Oil Q2 Earnings Beat, Revenues Miss Estimates, Both Down Y/Y
- BMO Capital raises Imperial Oil stock price target to $120 on strong results
- Earnings call transcript: Imperial Oil Q2 2025 beats EPS, misses revenue
- Canada earnings: Top firms report, deliver mixed verdicts
- Imperial Oil (IMO) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Imperial Oil earnings beat by C$0.29, revenue fell short of estimates
Rango diario
93.97 95.46
Rango anual
58.78 96.09
- Cierres anteriores
- 95.25
- Open
- 94.83
- Bid
- 94.50
- Ask
- 94.80
- Low
- 93.97
- High
- 95.46
- Volumen
- 681
- Cambio diario
- -0.79%
- Cambio mensual
- 4.88%
- Cambio a 6 meses
- 30.71%
- Cambio anual
- 34.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B