IMO: Imperial Oil Limited

94.50 USD 0.75 (0.79%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IMO de hoy ha cambiado un -0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 93.97, mientras que el máximo ha alcanzado 95.46.

IMO News

Rango diario
93.97 95.46
Rango anual
58.78 96.09
Cierres anteriores
95.25
Open
94.83
Bid
94.50
Ask
94.80
Low
93.97
High
95.46
Volumen
681
Cambio diario
-0.79%
Cambio mensual
4.88%
Cambio a 6 meses
30.71%
Cambio anual
34.96%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B