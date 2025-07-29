КотировкиРазделы
Валюты / IMO
Назад в Рынок акций США

IMO: Imperial Oil Limited

95.25 USD 2.34 (2.52%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IMO за сегодня изменился на 2.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.23, а максимальная — 96.09.

Следите за динамикой Imperial Oil Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости IMO

Дневной диапазон
93.23 96.09
Годовой диапазон
58.78 96.09
Предыдущее закрытие
92.91
Open
93.23
Bid
95.25
Ask
95.55
Low
93.23
High
96.09
Объем
1.440 K
Дневное изменение
2.52%
Месячное изменение
5.72%
6-месячное изменение
31.74%
Годовое изменение
36.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.