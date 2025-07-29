Валюты / IMO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IMO: Imperial Oil Limited
95.25 USD 2.34 (2.52%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMO за сегодня изменился на 2.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.23, а максимальная — 96.09.
Следите за динамикой Imperial Oil Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IMO
- Imperial Oil Stock Near 52-Week High: Should You Consider Buying?
- Imperial Oil Limited (IMO) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Imperial Oil: We Like It, But Think It's A Little Over Its Skis (NYSE:IMO)
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Delek Logistics Partners (DKL) This Year?
- Best Momentum Stock to Buy for September 5th
- Imperial Oil Limited (IMO) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Holding Imperial Oil Limited for Now: Here's Why it's Justified
- Canadian Natural Q2 Earnings Beat Estimates, Expenses Decrease Y/Y
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Helmerich & Payne Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Permian Resources Q2 Earnings Decline Y/Y on Increased Expenses
- Suncor Energy Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Down Y/Y
- Coterra Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Rise Y/Y
- Top Analyst Reports for Walmart, BlackRock & Texas Instruments
- Imperial Oil Q2 Earnings Beat, Revenues Miss Estimates, Both Down Y/Y
- BMO Capital raises Imperial Oil stock price target to $120 on strong results
- Earnings call transcript: Imperial Oil Q2 2025 beats EPS, misses revenue
- Canada earnings: Top firms report, deliver mixed verdicts
- Imperial Oil (IMO) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Imperial Oil earnings beat by C$0.29, revenue fell short of estimates
- Unveiling Imperial Oil (IMO) Q2 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Cenovus Energy (CVE) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Earnings Preview: Suncor Energy (SU) Q2 Earnings Expected to Decline
Дневной диапазон
93.23 96.09
Годовой диапазон
58.78 96.09
- Предыдущее закрытие
- 92.91
- Open
- 93.23
- Bid
- 95.25
- Ask
- 95.55
- Low
- 93.23
- High
- 96.09
- Объем
- 1.440 K
- Дневное изменение
- 2.52%
- Месячное изменение
- 5.72%
- 6-месячное изменение
- 31.74%
- Годовое изменение
- 36.03%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.