Währungen / IMO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IMO: Imperial Oil Limited
94.00 USD 0.50 (0.53%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMO hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.08 bis zu einem Hoch von 94.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Imperial Oil Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMO News
- Imperial Oil beruft Tanya Bryja in den Verwaltungsrat
- Imperial appoints Tanya Bryja to board of directors
- Imperial Oil Stock Near 52-Week High: Should You Consider Buying?
- Imperial Oil Limited (IMO) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
- Imperial Oil: We Like It, But Think It's A Little Over Its Skis (NYSE:IMO)
- Are Oils-Energy Stocks Lagging Delek Logistics Partners (DKL) This Year?
- Best Momentum Stock to Buy for September 5th
- Imperial Oil Limited (IMO) Hit a 52 Week High, Can the Run Continue?
- Holding Imperial Oil Limited for Now: Here's Why it's Justified
- Canadian Natural Q2 Earnings Beat Estimates, Expenses Decrease Y/Y
- Pembina Pipeline Q2 Earnings Match Estimates, Revenues Miss
- Civitas Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates, Both Fall Y/Y
- Helmerich & Payne Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Permian Resources Q2 Earnings Decline Y/Y on Increased Expenses
- Suncor Energy Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Both Down Y/Y
- Coterra Energy Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Both Rise Y/Y
- Top Analyst Reports for Walmart, BlackRock & Texas Instruments
- Imperial Oil Q2 Earnings Beat, Revenues Miss Estimates, Both Down Y/Y
- BMO Capital raises Imperial Oil stock price target to $120 on strong results
- Earnings call transcript: Imperial Oil Q2 2025 beats EPS, misses revenue
- Canada earnings: Top firms report, deliver mixed verdicts
- Imperial Oil (IMO) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Imperial Oil earnings beat by C$0.29, revenue fell short of estimates
- Unveiling Imperial Oil (IMO) Q2 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
Tagesspanne
93.08 94.77
Jahresspanne
58.78 96.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 94.50
- Eröffnung
- 94.63
- Bid
- 94.00
- Ask
- 94.30
- Tief
- 93.08
- Hoch
- 94.77
- Volumen
- 499
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- 4.33%
- 6-Monatsänderung
- 30.01%
- Jahresänderung
- 34.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K