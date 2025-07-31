KurseKategorien
Währungen / IMO
IMO: Imperial Oil Limited

94.00 USD 0.50 (0.53%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IMO hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.08 bis zu einem Hoch von 94.77 gehandelt.

Verfolgen Sie die Imperial Oil Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

IMO News

Tagesspanne
93.08 94.77
Jahresspanne
58.78 96.09
Vorheriger Schlusskurs
94.50
Eröffnung
94.63
Bid
94.00
Ask
94.30
Tief
93.08
Hoch
94.77
Volumen
499
Tagesänderung
-0.53%
Monatsänderung
4.33%
6-Monatsänderung
30.01%
Jahresänderung
34.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
