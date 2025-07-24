Moedas / ICLR
ICLR: ICON plc
176.20 USD 0.99 (0.57%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ICLR para hoje mudou para 0.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 174.62 e o mais alto foi 176.24.
Veja a dinâmica do par de moedas ICON plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
174.62 176.24
Faixa anual
125.10 303.69
- Fechamento anterior
- 175.21
- Open
- 175.27
- Bid
- 176.20
- Ask
- 176.50
- Low
- 174.62
- High
- 176.24
- Volume
- 38
- Mudança diária
- 0.57%
- Mudança mensal
- -0.25%
- Mudança de 6 meses
- 0.69%
- Mudança anual
- -38.72%
