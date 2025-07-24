통화 / ICLR
ICLR: ICON plc
174.00 USD 5.43 (3.03%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ICLR 환율이 오늘 -3.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 173.30이고 고가는 183.46이었습니다.
ICON plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ICLR News
- 미즈호, ICON 목표가 225달러 유지, 투자의견 ’아웃퍼폼’
- Mizuho reaffirms ICON stock rating with $225 price target
- Jefferies backs IQVIA and Charles River, cuts ICON on customer losses
- ICON stock rating downgraded to Hold by Jefferies amid headwinds
- ICON stock rating reiterated at Buy by BofA Securities
- ICON names Barry Balfe as new CEO effective October 1
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Rothschild Redburn upgrades ICON stock rating to Buy on expected market growth
- Can AI make clinical trials better?
- Macquarie International Core Equity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ICEIX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Wasatch Global Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAGSX)
- Wasatch International Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAISX)
- Lazard International Strategic Equity Portfolio Q2 2025 Commentary
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Tracking William Von Mueffling’s Cantillon Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- ClearBridge Large Cap Growth Strategy Q2 2025 Portfolio Positioning
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Thermo Fisher, Baker Hughes And IQVIA Holdings Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (July 21-July 25): Are The Others In Your Portfolio? - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Baker Hughes (NASDAQ:BKR)
- ClearBridge Large Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:SBLYX)
- Evercore ISI raises ICON stock price target to $240 on improving demand
- WHy ICON Stock Up After Q2 - Icon (NASDAQ:ICLR)
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ICON stock price target raised to $240 from $195 at Leerink Partners
일일 변동 비율
173.30 183.46
년간 변동
125.10 303.69
- 이전 종가
- 179.43
- 시가
- 182.03
- Bid
- 174.00
- Ask
- 174.30
- 저가
- 173.30
- 고가
- 183.46
- 볼륨
- 2.884 K
- 일일 변동
- -3.03%
- 월 변동
- -1.50%
- 6개월 변동
- -0.57%
- 년간 변동율
- -39.48%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K