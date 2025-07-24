KurseKategorien
ICLR: ICON plc

179.43 USD 4.22 (2.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ICLR hat sich für heute um 2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 174.62 bis zu einem Hoch von 179.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die ICON plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
174.62 179.51
Jahresspanne
125.10 303.69
Vorheriger Schlusskurs
175.21
Eröffnung
175.27
Bid
179.43
Ask
179.73
Tief
174.62
Hoch
179.51
Volumen
1.476 K
Tagesänderung
2.41%
Monatsänderung
1.57%
6-Monatsänderung
2.54%
Jahresänderung
-37.59%
