ICLR: ICON plc
179.43 USD 4.22 (2.41%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ICLR hat sich für heute um 2.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 174.62 bis zu einem Hoch von 179.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die ICON plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ICLR News
- Mizuho bestätigt "Outperform"-Rating für ICON mit Kursziel von 225 US-Dollar/n
- Mizuho reaffirms ICON stock rating with $225 price target
- Jefferies backs IQVIA and Charles River, cuts ICON on customer losses
- ICON stock rating downgraded to Hold by Jefferies amid headwinds
- ICON stock rating reiterated at Buy by BofA Securities
- ICON names Barry Balfe as new CEO effective October 1
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Rothschild Redburn upgrades ICON stock rating to Buy on expected market growth
- Can AI make clinical trials better?
- Macquarie International Core Equity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ICEIX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Wasatch Global Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAGSX)
- Wasatch International Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAISX)
- Lazard International Strategic Equity Portfolio Q2 2025 Commentary
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Tracking William Von Mueffling’s Cantillon Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- ClearBridge Large Cap Growth Strategy Q2 2025 Portfolio Positioning
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Thermo Fisher, Baker Hughes And IQVIA Holdings Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (July 21-July 25): Are The Others In Your Portfolio? - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Baker Hughes (NASDAQ:BKR)
- ClearBridge Large Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:SBLYX)
- Evercore ISI raises ICON stock price target to $240 on improving demand
- WHy ICON Stock Up After Q2 - Icon (NASDAQ:ICLR)
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ICON stock price target raised to $240 from $195 at Leerink Partners
Tagesspanne
174.62 179.51
Jahresspanne
125.10 303.69
- Vorheriger Schlusskurs
- 175.21
- Eröffnung
- 175.27
- Bid
- 179.43
- Ask
- 179.73
- Tief
- 174.62
- Hoch
- 179.51
- Volumen
- 1.476 K
- Tagesänderung
- 2.41%
- Monatsänderung
- 1.57%
- 6-Monatsänderung
- 2.54%
- Jahresänderung
- -37.59%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K