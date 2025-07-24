Валюты / ICLR
ICLR: ICON plc
173.13 USD 2.67 (1.57%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ICLR за сегодня изменился на 1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 170.86, а максимальная — 175.52.
Следите за динамикой ICON plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ICLR
- Mizuho подтверждает рейтинг акций ICON с целевой ценой $225
- Mizuho reaffirms ICON stock rating with $225 price target
- Jefferies backs IQVIA and Charles River, cuts ICON on customer losses
- ICON stock rating downgraded to Hold by Jefferies amid headwinds
- ICON stock rating reiterated at Buy by BofA Securities
- ICON names Barry Balfe as new CEO effective October 1
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Rothschild Redburn upgrades ICON stock rating to Buy on expected market growth
- Can AI make clinical trials better?
- Macquarie International Core Equity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ICEIX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Wasatch Global Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAGSX)
- Wasatch International Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAISX)
- Lazard International Strategic Equity Portfolio Q2 2025 Commentary
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Tracking William Von Mueffling’s Cantillon Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- ClearBridge Large Cap Growth Strategy Q2 2025 Portfolio Positioning
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Thermo Fisher, Baker Hughes And IQVIA Holdings Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (July 21-July 25): Are The Others In Your Portfolio? - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Baker Hughes (NASDAQ:BKR)
- ClearBridge Large Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:SBLYX)
- Evercore ISI raises ICON stock price target to $240 on improving demand
- WHy ICON Stock Up After Q2 - Icon (NASDAQ:ICLR)
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ICON stock price target raised to $240 from $195 at Leerink Partners
Дневной диапазон
170.86 175.52
Годовой диапазон
125.10 303.69
- Предыдущее закрытие
- 170.46
- Open
- 170.86
- Bid
- 173.13
- Ask
- 173.43
- Low
- 170.86
- High
- 175.52
- Объем
- 3.364 K
- Дневное изменение
- 1.57%
- Месячное изменение
- -1.99%
- 6-месячное изменение
- -1.06%
- Годовое изменение
- -39.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.