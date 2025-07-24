クォートセクション
通貨 / ICLR
ICLR: ICON plc

179.43 USD 4.22 (2.41%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ICLRの今日の為替レートは、2.41%変化しました。日中、通貨は1あたり174.62の安値と179.51の高値で取引されました。

ICON plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
174.62 179.51
1年のレンジ
125.10 303.69
以前の終値
175.21
始値
175.27
買値
179.43
買値
179.73
安値
174.62
高値
179.51
出来高
1.476 K
1日の変化
2.41%
1ヶ月の変化
1.57%
6ヶ月の変化
2.54%
1年の変化
-37.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K