ICLR: ICON plc
179.43 USD 4.22 (2.41%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ICLRの今日の為替レートは、2.41%変化しました。日中、通貨は1あたり174.62の安値と179.51の高値で取引されました。
ICON plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ICLR News
- みずほ証券、ICONの株式評価を維持し目標株価225ドルを再確認
- Mizuho reaffirms ICON stock rating with $225 price target
- Jefferies backs IQVIA and Charles River, cuts ICON on customer losses
- ICON stock rating downgraded to Hold by Jefferies amid headwinds
- ICON stock rating reiterated at Buy by BofA Securities
- ICON names Barry Balfe as new CEO effective October 1
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Rothschild Redburn upgrades ICON stock rating to Buy on expected market growth
- Can AI make clinical trials better?
- Macquarie International Core Equity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ICEIX)
- Tracking Seth Klarman's Baupost Group Holdings - Q2 2025 Update
- Wasatch Global Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAGSX)
- Wasatch International Select Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WAISX)
- Lazard International Strategic Equity Portfolio Q2 2025 Commentary
- Baron Small Cap Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Tracking William Von Mueffling’s Cantillon Capital Management Portfolio – Q2 2025 Update
- ClearBridge Large Cap Growth Strategy Q2 2025 Portfolio Positioning
- ClearBridge Mid Cap Portfolios Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:SBMAX)
- Thermo Fisher, Baker Hughes And IQVIA Holdings Are Among Top 10 Large Cap Gainers Last Week (July 21-July 25): Are The Others In Your Portfolio? - Astera Labs (NASDAQ:ALAB), Baker Hughes (NASDAQ:BKR)
- ClearBridge Large Cap Growth Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:SBLYX)
- Evercore ISI raises ICON stock price target to $240 on improving demand
- WHy ICON Stock Up After Q2 - Icon (NASDAQ:ICLR)
- Tesla, IBM Slide; West Pharma Soars Among Thursday’s Market Cap Stock Movers
- ICON stock price target raised to $240 from $195 at Leerink Partners
1日のレンジ
174.62 179.51
1年のレンジ
125.10 303.69
- 以前の終値
- 175.21
- 始値
- 175.27
- 買値
- 179.43
- 買値
- 179.73
- 安値
- 174.62
- 高値
- 179.51
- 出来高
- 1.476 K
- 1日の変化
- 2.41%
- 1ヶ月の変化
- 1.57%
- 6ヶ月の変化
- 2.54%
- 1年の変化
- -37.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K