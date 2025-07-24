QuotazioniSezioni
ICLR: ICON plc

174.00 USD 5.43 (3.03%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ICLR ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 173.30 e ad un massimo di 183.46.

Segui le dinamiche di ICON plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
173.30 183.46
Intervallo Annuale
125.10 303.69
Chiusura Precedente
179.43
Apertura
182.03
Bid
174.00
Ask
174.30
Minimo
173.30
Massimo
183.46
Volume
2.884 K
Variazione giornaliera
-3.03%
Variazione Mensile
-1.50%
Variazione Semestrale
-0.57%
Variazione Annuale
-39.48%
20 settembre, sabato