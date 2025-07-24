CotizacionesSecciones
ICLR
ICLR: ICON plc

175.21 USD 2.08 (1.20%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ICLR de hoy ha cambiado un 1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 172.79, mientras que el máximo ha alcanzado 178.15.

Rango diario
172.79 178.15
Rango anual
125.10 303.69
Cierres anteriores
173.13
Open
172.79
Bid
175.21
Ask
175.51
Low
172.79
High
178.15
Volumen
2.591 K
Cambio diario
1.20%
Cambio mensual
-0.82%
Cambio a 6 meses
0.13%
Cambio anual
-39.06%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B