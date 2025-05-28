Moedas / HUSA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HUSA: Houston American Energy Corporation
6.63 USD 0.01 (0.15%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HUSA para hoje mudou para 0.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.63 e o mais alto foi 6.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Houston American Energy Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUSA Notícias
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Houston American Energy amends share exchange agreement with AGIG unitholders
- Houston American Energy stock plunges after $1.2M registered offering
- houston american energy stock falls after $2.37 million direct offering
- Houston American Energy stock hits 52-week low at $0.5
- Houston American Energy announces 1-for-10 reverse stock split
Faixa diária
6.63 6.86
Faixa anual
0.39 25.56
- Fechamento anterior
- 6.62
- Open
- 6.77
- Bid
- 6.63
- Ask
- 6.93
- Low
- 6.63
- High
- 6.86
- Volume
- 127
- Mudança diária
- 0.15%
- Mudança mensal
- -19.73%
- Mudança de 6 meses
- 761.04%
- Mudança anual
- 513.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh