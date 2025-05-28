货币 / HUSA
HUSA: Houston American Energy Corporation
6.64 USD 0.18 (2.64%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HUSA汇率已更改-2.64%。当日，交易品种以低点6.51和高点6.88进行交易。
关注Houston American Energy Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HUSA新闻
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Houston American Energy amends share exchange agreement with AGIG unitholders
- Houston American Energy stock plunges after $1.2M registered offering
- houston american energy stock falls after $2.37 million direct offering
- Houston American Energy stock hits 52-week low at $0.5
- Houston American Energy announces 1-for-10 reverse stock split
日范围
6.51 6.88
年范围
0.39 25.56
- 前一天收盘价
- 6.82
- 开盘价
- 6.68
- 卖价
- 6.64
- 买价
- 6.94
- 最低价
- 6.51
- 最高价
- 6.88
- 交易量
- 110
- 日变化
- -2.64%
- 月变化
- -19.61%
- 6个月变化
- 762.34%
- 年变化
- 514.81%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值