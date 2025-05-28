QuotazioniSezioni
HUSA: Houston American Energy Corporation

6.60 USD 0.03 (0.45%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HUSA ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.60 e ad un massimo di 6.75.

Segui le dinamiche di Houston American Energy Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.60 6.75
Intervallo Annuale
0.39 25.56
Chiusura Precedente
6.63
Apertura
6.73
Bid
6.60
Ask
6.90
Minimo
6.60
Massimo
6.75
Volume
152
Variazione giornaliera
-0.45%
Variazione Mensile
-20.10%
Variazione Semestrale
757.14%
Variazione Annuale
511.11%
