Valute / HUSA
HUSA: Houston American Energy Corporation
6.60 USD 0.03 (0.45%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HUSA ha avuto una variazione del -0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.60 e ad un massimo di 6.75.
Segui le dinamiche di Houston American Energy Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUSA News
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Houston American Energy amends share exchange agreement with AGIG unitholders
- Houston American Energy stock plunges after $1.2M registered offering
- houston american energy stock falls after $2.37 million direct offering
- Houston American Energy stock hits 52-week low at $0.5
- Houston American Energy announces 1-for-10 reverse stock split
Intervallo Giornaliero
6.60 6.75
Intervallo Annuale
0.39 25.56
- Chiusura Precedente
- 6.63
- Apertura
- 6.73
- Bid
- 6.60
- Ask
- 6.90
- Minimo
- 6.60
- Massimo
- 6.75
- Volume
- 152
- Variazione giornaliera
- -0.45%
- Variazione Mensile
- -20.10%
- Variazione Semestrale
- 757.14%
- Variazione Annuale
- 511.11%
21 settembre, domenica