Валюты / HUSA
HUSA: Houston American Energy Corporation
6.82 USD 0.13 (1.94%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HUSA за сегодня изменился на 1.94%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.66, а максимальная — 6.93.
Следите за динамикой Houston American Energy Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HUSA
Дневной диапазон
6.66 6.93
Годовой диапазон
0.39 25.56
- Предыдущее закрытие
- 6.69
- Open
- 6.73
- Bid
- 6.82
- Ask
- 7.12
- Low
- 6.66
- High
- 6.93
- Объем
- 159
- Дневное изменение
- 1.94%
- Месячное изменение
- -17.43%
- 6-месячное изменение
- 785.71%
- Годовое изменение
- 531.48%
