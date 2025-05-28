Währungen / HUSA
HUSA: Houston American Energy Corporation
6.73 USD 0.10 (1.51%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HUSA hat sich für heute um 1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.60 bis zu einem Hoch von 6.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Houston American Energy Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
6.60 6.75
Jahresspanne
0.39 25.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.63
- Eröffnung
- 6.73
- Bid
- 6.73
- Ask
- 7.03
- Tief
- 6.60
- Hoch
- 6.75
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- 1.51%
- Monatsänderung
- -18.52%
- 6-Monatsänderung
- 774.03%
- Jahresänderung
- 523.15%
