Devises / HUSA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HUSA: Houston American Energy Corporation
6.60 USD 0.03 (0.45%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HUSA a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.60 et à un maximum de 6.75.
Suivez la dynamique Houston American Energy Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUSA Nouvelles
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Houston American Energy amends share exchange agreement with AGIG unitholders
- Houston American Energy stock plunges after $1.2M registered offering
- houston american energy stock falls after $2.37 million direct offering
- Houston American Energy stock hits 52-week low at $0.5
- Houston American Energy announces 1-for-10 reverse stock split
Range quotidien
6.60 6.75
Range Annuel
0.39 25.56
- Clôture Précédente
- 6.63
- Ouverture
- 6.73
- Bid
- 6.60
- Ask
- 6.90
- Plus Bas
- 6.60
- Plus Haut
- 6.75
- Volume
- 152
- Changement quotidien
- -0.45%
- Changement Mensuel
- -20.10%
- Changement à 6 Mois
- 757.14%
- Changement Annuel
- 511.11%
20 septembre, samedi