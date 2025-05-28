CotationsSections
Devises / HUSA
Retour à Actions

HUSA: Houston American Energy Corporation

6.60 USD 0.03 (0.45%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HUSA a changé de -0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.60 et à un maximum de 6.75.

Suivez la dynamique Houston American Energy Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HUSA Nouvelles

Range quotidien
6.60 6.75
Range Annuel
0.39 25.56
Clôture Précédente
6.63
Ouverture
6.73
Bid
6.60
Ask
6.90
Plus Bas
6.60
Plus Haut
6.75
Volume
152
Changement quotidien
-0.45%
Changement Mensuel
-20.10%
Changement à 6 Mois
757.14%
Changement Annuel
511.11%
20 septembre, samedi