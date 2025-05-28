通貨 / HUSA
HUSA: Houston American Energy Corporation
6.63 USD 0.01 (0.15%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HUSAの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり6.63の安値と6.86の高値で取引されました。
Houston American Energy Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
6.63 6.86
1年のレンジ
0.39 25.56
- 以前の終値
- 6.62
- 始値
- 6.77
- 買値
- 6.63
- 買値
- 6.93
- 安値
- 6.63
- 高値
- 6.86
- 出来高
- 127
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- -19.73%
- 6ヶ月の変化
- 761.04%
- 1年の変化
- 513.89%
