HUSA: Houston American Energy Corporation
6.60 USD 0.03 (0.45%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HUSA fiyatı bugün -0.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.60 ve Yüksek fiyatı olarak 6.75 aralığında işlem gördü.
Houston American Energy Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HUSA haberleri
- Stock Picks From Seeking Alpha's July 2025 New Analysts
- Houston American Energy amends share exchange agreement with AGIG unitholders
- Houston American Energy stock plunges after $1.2M registered offering
- houston american energy stock falls after $2.37 million direct offering
- Houston American Energy stock hits 52-week low at $0.5
- Houston American Energy announces 1-for-10 reverse stock split
Günlük aralık
6.60 6.75
Yıllık aralık
0.39 25.56
- Önceki kapanış
- 6.63
- Açılış
- 6.73
- Satış
- 6.60
- Alış
- 6.90
- Düşük
- 6.60
- Yüksek
- 6.75
- Hacim
- 152
- Günlük değişim
- -0.45%
- Aylık değişim
- -20.10%
- 6 aylık değişim
- 757.14%
- Yıllık değişim
- 511.11%
21 Eylül, Pazar