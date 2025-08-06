Moedas / HMN
HMN: Horace Mann Educators Corporation
45.96 USD 0.21 (0.46%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HMN para hoje mudou para 0.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 45.58 e o mais alto foi 46.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Horace Mann Educators Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- Radian Group Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Why Horace Mann (HMN) is a Great Dividend Stock Right Now
- Ação da Horace Mann atinge máxima de 52 semanas a US$ 47,35
- Horace Mann stock hits 52-week high at 47.35 USD
- Will WTW's Radar Deal With Sompo Transform Insurance Pricing?
- MET Adds Cancer Support Benefit to Upgrade Critical Illness Plan
- Horace Mann declares quarterly dividend of $0.35 per share
- Horace Mann stock hits 52-week high at 46.36 USD
- MTG Outperforms Industry, Hits 52-Week High: How to Play the Stock
- ORI Hits 52-Week High, Trades at a Discount: How to Play the Stock
- MFC Rolls Out Travel Agent Platform With Enhanced Digital Tools
- Prudential Expands EssentialTerm Suite With Added Coverage Flexibility
- Why Horace Mann (HMN) is a Top Dividend Stock for Your Portfolio
- Prudential Financial Trades Above 50-Day SMA: How to Play the Stock?
- Horace Mann stock hits 52-week high at 45.75 USD
- Assurant Teams Up With Holman to Boost Global Automotive Division
- Horace Mann Educators Stock: Noble Mission, Solid Performance (NYSE:HMN)
- Horace Mann stock hits 52-week high at 45.24 USD
- Horace Mann (HMN) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Horace Mann (HMN) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Horace Mann stock hits 52-week high at 44.5 USD
- Horace Mann (HMN) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Horace Mann Q2 2025 slides: Core EPS surges 293%, P&C profitability improves
Faixa diária
45.58 46.35
Faixa anual
34.19 47.81
- Fechamento anterior
- 45.75
- Open
- 45.60
- Bid
- 45.96
- Ask
- 46.26
- Low
- 45.58
- High
- 46.35
- Volume
- 131
- Mudança diária
- 0.46%
- Mudança mensal
- 0.02%
- Mudança de 6 meses
- 7.66%
- Mudança anual
- 32.14%
