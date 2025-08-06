KurseKategorien
Währungen / HMN
Zurück zum Aktien

HMN: Horace Mann Educators Corporation

46.33 USD 0.58 (1.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HMN hat sich für heute um 1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.58 bis zu einem Hoch von 46.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Horace Mann Educators Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HMN News

Tagesspanne
45.58 46.55
Jahresspanne
34.19 47.81
Vorheriger Schlusskurs
45.75
Eröffnung
45.60
Bid
46.33
Ask
46.63
Tief
45.58
Hoch
46.55
Volumen
527
Tagesänderung
1.27%
Monatsänderung
0.83%
6-Monatsänderung
8.53%
Jahresänderung
33.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K