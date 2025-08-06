Währungen / HMN
HMN: Horace Mann Educators Corporation
46.33 USD 0.58 (1.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HMN hat sich für heute um 1.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.58 bis zu einem Hoch von 46.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Horace Mann Educators Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
45.58 46.55
Jahresspanne
34.19 47.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.75
- Eröffnung
- 45.60
- Bid
- 46.33
- Ask
- 46.63
- Tief
- 45.58
- Hoch
- 46.55
- Volumen
- 527
- Tagesänderung
- 1.27%
- Monatsänderung
- 0.83%
- 6-Monatsänderung
- 8.53%
- Jahresänderung
- 33.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K