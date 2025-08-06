통화 / HMN
HMN: Horace Mann Educators Corporation
45.88 USD 0.45 (0.97%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HMN 환율이 오늘 -0.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.58이고 고가는 46.47이었습니다.
Horace Mann Educators Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
HMN News
일일 변동 비율
45.58 46.47
년간 변동
34.19 47.81
- 이전 종가
- 46.33
- 시가
- 46.22
- Bid
- 45.88
- Ask
- 46.18
- 저가
- 45.58
- 고가
- 46.47
- 볼륨
- 247
- 일일 변동
- -0.97%
- 월 변동
- -0.15%
- 6개월 변동
- 7.47%
- 년간 변동율
- 31.91%
20 9월, 토요일