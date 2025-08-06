CotationsSections
Devises / HMN
HMN: Horace Mann Educators Corporation

45.88 USD 0.45 (0.97%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HMN a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.58 et à un maximum de 46.47.

Suivez la dynamique Horace Mann Educators Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

HMN Nouvelles

Range quotidien
45.58 46.47
Range Annuel
34.19 47.81
Clôture Précédente
46.33
Ouverture
46.22
Bid
45.88
Ask
46.18
Plus Bas
45.58
Plus Haut
46.47
Volume
247
Changement quotidien
-0.97%
Changement Mensuel
-0.15%
Changement à 6 Mois
7.47%
Changement Annuel
31.91%
20 septembre, samedi