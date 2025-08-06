通貨 / HMN
HMN: Horace Mann Educators Corporation
46.33 USD 0.58 (1.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HMNの今日の為替レートは、1.27%変化しました。日中、通貨は1あたり45.58の安値と46.55の高値で取引されました。
Horace Mann Educators Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
45.58 46.55
1年のレンジ
34.19 47.81
- 以前の終値
- 45.75
- 始値
- 45.60
- 買値
- 46.33
- 買値
- 46.63
- 安値
- 45.58
- 高値
- 46.55
- 出来高
- 527
- 1日の変化
- 1.27%
- 1ヶ月の変化
- 0.83%
- 6ヶ月の変化
- 8.53%
- 1年の変化
- 33.21%
