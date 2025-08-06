クォートセクション
HMN: Horace Mann Educators Corporation

46.33 USD 0.58 (1.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HMNの今日の為替レートは、1.27%変化しました。日中、通貨は1あたり45.58の安値と46.55の高値で取引されました。

Horace Mann Educators Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
45.58 46.55
1年のレンジ
34.19 47.81
以前の終値
45.75
始値
45.60
買値
46.33
買値
46.63
安値
45.58
高値
46.55
出来高
527
1日の変化
1.27%
1ヶ月の変化
0.83%
6ヶ月の変化
8.53%
1年の変化
33.21%
