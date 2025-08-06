Dövizler / HMN
HMN: Horace Mann Educators Corporation
45.88 USD 0.45 (0.97%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HMN fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.58 ve Yüksek fiyatı olarak 46.47 aralığında işlem gördü.
Horace Mann Educators Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HMN haberleri
Günlük aralık
45.58 46.47
Yıllık aralık
34.19 47.81
- Önceki kapanış
- 46.33
- Açılış
- 46.22
- Satış
- 45.88
- Alış
- 46.18
- Düşük
- 45.58
- Yüksek
- 46.47
- Hacim
- 247
- Günlük değişim
- -0.97%
- Aylık değişim
- -0.15%
- 6 aylık değişim
- 7.47%
- Yıllık değişim
- 31.91%
21 Eylül, Pazar