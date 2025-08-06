Валюты / HMN
HMN: Horace Mann Educators Corporation
45.67 USD 1.32 (2.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HMN за сегодня изменился на -2.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.44, а максимальная — 46.36.
Следите за динамикой Horace Mann Educators Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
45.44 46.36
Годовой диапазон
34.19 47.81
- Предыдущее закрытие
- 46.99
- Open
- 46.31
- Bid
- 45.67
- Ask
- 45.97
- Low
- 45.44
- High
- 46.36
- Объем
- 305
- Дневное изменение
- -2.81%
- Месячное изменение
- -0.61%
- 6-месячное изменение
- 6.98%
- Годовое изменение
- 31.31%
