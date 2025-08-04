Moedas / HITI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
HITI: High Tide Inc
3.82 USD 0.25 (7.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HITI para hoje mudou para 7.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.53 e o mais alto foi 3.83.
Veja a dinâmica do par de moedas High Tide Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HITI Notícias
- High Tide Q3: Stock May Drop Further To Offer Better Entry Points (NASDAQ:HITI)
- High Tide Inc. (HITI:CA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Transcrição da teleconferência de resultados: High Tide Inc. registra aumento de receita e valorização da ação no 3º tri de 2025
- Earnings call transcript: High Tide Inc. Q3 2025 sees revenue surge and stock boost
- Ações da High Tide disparam 15% após varejista de cannabis superar expectativas no 3º tri
- High Tide stock soars 15% as cannabis retailer beats Q3 expectations with record revenue
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- High Tide Inc. (HITI) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Guidewire Q4 Earnings Coming Up: Here's What Investors Should Know
- Retail Expansion Positions High Tide for Long-Term Growth
- What Makes High Tide (HITI) a New Buy Stock
- High Tide and LaZBoy have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull Of The Day: High Tide
- High Tide Inc. (HITI) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- High Tide Inc. (HITI) Is Up 22.58% in One Week: What You Should Know
- 3 Cannabis Stocks to Watch After Trump's Marijuana Rescheduling Signal
- High Tide: Good News With German Entry, Strong Q3 (NASDAQ:HITI)
- High Tide Inc. (HITI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Brokers Suggest Investing in High Tide (HITI): Read This Before Placing a Bet
- High Tide Inc. (HITI) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Why High Tide Inc. (HITI) Outpaced the Stock Market Today
Faixa diária
3.53 3.83
Faixa anual
1.64 3.99
- Fechamento anterior
- 3.57
- Open
- 3.57
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- Low
- 3.53
- High
- 3.83
- Volume
- 1.054 K
- Mudança diária
- 7.00%
- Mudança mensal
- 9.46%
- Mudança de 6 meses
- 102.12%
- Mudança anual
- 83.65%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh