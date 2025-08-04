通貨 / HITI
HITI: High Tide Inc
3.98 USD 0.41 (11.48%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HITIの今日の為替レートは、11.48%変化しました。日中、通貨は1あたり3.53の安値と3.98の高値で取引されました。
High Tide Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HITI News
- High Tide Q3: Stock May Drop Further To Offer Better Entry Points (NASDAQ:HITI)
- High Tide Inc. (HITI:CA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- ハイタイド社の2025年第3四半期決算：収益急増と株価上昇
- Earnings call transcript: High Tide Inc. Q3 2025 sees revenue surge and stock boost
- 大麻小売業者High Tide社、第3四半期に記録的収益で予想を上回り株価15%急騰
- High Tide stock soars 15% as cannabis retailer beats Q3 expectations with record revenue
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- High Tide Inc. (HITI) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Guidewire Q4 Earnings Coming Up: Here's What Investors Should Know
- Retail Expansion Positions High Tide for Long-Term Growth
- What Makes High Tide (HITI) a New Buy Stock
- High Tide and LaZBoy have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull Of The Day: High Tide
- High Tide Inc. (HITI) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- High Tide Inc. (HITI) Is Up 22.58% in One Week: What You Should Know
- 3 Cannabis Stocks to Watch After Trump's Marijuana Rescheduling Signal
- High Tide: Good News With German Entry, Strong Q3 (NASDAQ:HITI)
- High Tide Inc. (HITI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Brokers Suggest Investing in High Tide (HITI): Read This Before Placing a Bet
- High Tide Inc. (HITI) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Why High Tide Inc. (HITI) Outpaced the Stock Market Today
1日のレンジ
3.53 3.98
1年のレンジ
1.64 3.99
- 以前の終値
- 3.57
- 始値
- 3.57
- 買値
- 3.98
- 買値
- 4.28
- 安値
- 3.53
- 高値
- 3.98
- 出来高
- 2.537 K
- 1日の変化
- 11.48%
- 1ヶ月の変化
- 14.04%
- 6ヶ月の変化
- 110.58%
- 1年の変化
- 91.35%
