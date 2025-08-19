Divisas / HITI
HITI: High Tide Inc
3.57 USD 0.14 (3.77%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HITI de hoy ha cambiado un -3.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.46, mientras que el máximo ha alcanzado 3.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas High Tide Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HITI News
- High Tide Q3: Stock May Drop Further To Offer Better Entry Points (NASDAQ:HITI)
- High Tide Inc. (HITI:CA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- High Tide reporta aumento en ingresos del Q3 2025 e impulso en sus acciones
- Transcripción del informe de resultados: High Tide Inc. en el tercer trimestre de 2025 registra un aumento de ingresos y un impulso en la acción
- Earnings call transcript: High Tide Inc. Q3 2025 sees revenue surge and stock boost
- Acciones de High Tide suben 15% tras superar expectativas con ingresos récord
- Las acciones de High Tide suben un 15% tras superar expectativas del tercer trimestre con ingresos récord
- High Tide stock soars 15% as cannabis retailer beats Q3 expectations with record revenue
- 5 acciones en el foco este lunes: HAIN, CHEK, HITI, MWG y PLAY | Benzinga España
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- High Tide Inc. (HITI) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Guidewire Q4 Earnings Coming Up: Here's What Investors Should Know
- Retail Expansion Positions High Tide for Long-Term Growth
- What Makes High Tide (HITI) a New Buy Stock
- High Tide and LaZBoy have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull Of The Day: High Tide
- High Tide Inc. (HITI) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- High Tide Inc. (HITI) Is Up 22.58% in One Week: What You Should Know
- 3 Cannabis Stocks to Watch After Trump's Marijuana Rescheduling Signal
- High Tide: Good News With German Entry, Strong Q3 (NASDAQ:HITI)
- High Tide Inc. (HITI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Brokers Suggest Investing in High Tide (HITI): Read This Before Placing a Bet
Rango diario
3.46 3.80
Rango anual
1.64 3.99
- Cierres anteriores
- 3.71
- Open
- 3.67
- Bid
- 3.57
- Ask
- 3.87
- Low
- 3.46
- High
- 3.80
- Volumen
- 3.638 K
- Cambio diario
- -3.77%
- Cambio mensual
- 2.29%
- Cambio a 6 meses
- 88.89%
- Cambio anual
- 71.63%
