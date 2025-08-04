货币 / HITI
HITI: High Tide Inc
3.54 USD 0.17 (4.58%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HITI汇率已更改-4.58%。当日，交易品种以低点3.46和高点3.80进行交易。
关注High Tide Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HITI新闻
- High Tide Q3: Stock May Drop Further To Offer Better Entry Points (NASDAQ:HITI)
- High Tide Inc. (HITI:CA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- 财报电话会议实录：High Tide Inc. 2025财年第三季度收入激增，股价上涨
- Earnings call transcript: High Tide Inc. Q3 2025 sees revenue surge and stock boost
- 大麻零售商High Tide股价飙升15%，第三季度业绩超预期，收入创纪录
- High Tide stock soars 15% as cannabis retailer beats Q3 expectations with record revenue
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- High Tide Inc. (HITI) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Guidewire Q4 Earnings Coming Up: Here's What Investors Should Know
- Retail Expansion Positions High Tide for Long-Term Growth
- What Makes High Tide (HITI) a New Buy Stock
- High Tide and LaZBoy have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull Of The Day: High Tide
- High Tide Inc. (HITI) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- High Tide Inc. (HITI) Is Up 22.58% in One Week: What You Should Know
- 3 Cannabis Stocks to Watch After Trump's Marijuana Rescheduling Signal
- High Tide: Good News With German Entry, Strong Q3 (NASDAQ:HITI)
- High Tide Inc. (HITI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Brokers Suggest Investing in High Tide (HITI): Read This Before Placing a Bet
- High Tide Inc. (HITI) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Why High Tide Inc. (HITI) Outpaced the Stock Market Today
日范围
3.46 3.80
年范围
1.64 3.99
- 前一天收盘价
- 3.71
- 开盘价
- 3.67
- 卖价
- 3.54
- 买价
- 3.84
- 最低价
- 3.46
- 最高价
- 3.80
- 交易量
- 3.260 K
- 日变化
- -4.58%
- 月变化
- 1.43%
- 6个月变化
- 87.30%
- 年变化
- 70.19%
