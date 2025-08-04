Devises / HITI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HITI: High Tide Inc
3.79 USD 0.19 (4.77%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HITI a changé de -4.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.71 et à un maximum de 4.06.
Suivez la dynamique High Tide Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HITI Nouvelles
- High Tide Q3: Stock May Drop Further To Offer Better Entry Points (NASDAQ:HITI)
- High Tide Inc. (HITI:CA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Transcription de l’alerte résultats : High Tide Inc. voit son chiffre d’affaires bondir au T3 2025 et son action grimper
- Earnings call transcript: High Tide Inc. Q3 2025 sees revenue surge and stock boost
- Le titre de High Tide bondit de 15% alors que le détaillant de cannabis dépasse les attentes au T3 avec un chiffre d’affaires record
- High Tide stock soars 15% as cannabis retailer beats Q3 expectations with record revenue
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- High Tide Inc. (HITI) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Guidewire Q4 Earnings Coming Up: Here's What Investors Should Know
- Retail Expansion Positions High Tide for Long-Term Growth
- What Makes High Tide (HITI) a New Buy Stock
- High Tide and LaZBoy have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull Of The Day: High Tide
- High Tide Inc. (HITI) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- High Tide Inc. (HITI) Is Up 22.58% in One Week: What You Should Know
- 3 Cannabis Stocks to Watch After Trump's Marijuana Rescheduling Signal
- High Tide: Good News With German Entry, Strong Q3 (NASDAQ:HITI)
- High Tide Inc. (HITI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Brokers Suggest Investing in High Tide (HITI): Read This Before Placing a Bet
- High Tide Inc. (HITI) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Why High Tide Inc. (HITI) Outpaced the Stock Market Today
Range quotidien
3.71 4.06
Range Annuel
1.64 4.06
- Clôture Précédente
- 3.98
- Ouverture
- 3.96
- Bid
- 3.79
- Ask
- 4.09
- Plus Bas
- 3.71
- Plus Haut
- 4.06
- Volume
- 2.195 K
- Changement quotidien
- -4.77%
- Changement Mensuel
- 8.60%
- Changement à 6 Mois
- 100.53%
- Changement Annuel
- 82.21%
20 septembre, samedi