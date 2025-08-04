Währungen / HITI
HITI: High Tide Inc
3.82 USD 0.16 (4.02%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HITI hat sich für heute um -4.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.82 bis zu einem Hoch von 4.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die High Tide Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.82 4.06
Jahresspanne
1.64 4.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.98
- Eröffnung
- 3.96
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- Tief
- 3.82
- Hoch
- 4.06
- Volumen
- 722
- Tagesänderung
- -4.02%
- Monatsänderung
- 9.46%
- 6-Monatsänderung
- 102.12%
- Jahresänderung
- 83.65%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K