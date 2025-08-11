QuotazioniSezioni
Valute / HITI
Tornare a Azioni

HITI: High Tide Inc

3.79 USD 0.19 (4.77%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HITI ha avuto una variazione del -4.77% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.71 e ad un massimo di 4.06.

Segui le dinamiche di High Tide Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HITI News

Intervallo Giornaliero
3.71 4.06
Intervallo Annuale
1.64 4.06
Chiusura Precedente
3.98
Apertura
3.96
Bid
3.79
Ask
4.09
Minimo
3.71
Massimo
4.06
Volume
2.195 K
Variazione giornaliera
-4.77%
Variazione Mensile
8.60%
Variazione Semestrale
100.53%
Variazione Annuale
82.21%
21 settembre, domenica