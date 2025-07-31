Валюты / HITI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HITI: High Tide Inc
3.71 USD 0.03 (0.82%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HITI за сегодня изменился на 0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.60, а максимальная — 3.99.
Следите за динамикой High Tide Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HITI
- High Tide Inc. (HITI:CA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Отчет о доходах: High Tide Inc. в 3 квартале 2025 года демонстрирует рост доходов и акций
- Earnings call transcript: High Tide Inc. Q3 2025 sees revenue surge and stock boost
- Акции High Tide взлетели на 15% после рекордной выручки в третьем квартале
- High Tide stock soars 15% as cannabis retailer beats Q3 expectations with record revenue
- SNDL Is Up Too Much (NASDAQ:SNDL)
- Dave & Buster’s, Hain Celestial, and more to report earnings Monday
- Cannabis Stock CRON Trades Near 52-Week High: How to Play
- High Tide Inc. (HITI) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
- Guidewire Q4 Earnings Coming Up: Here's What Investors Should Know
- Retail Expansion Positions High Tide for Long-Term Growth
- What Makes High Tide (HITI) a New Buy Stock
- High Tide and LaZBoy have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Bull Of The Day: High Tide
- High Tide Inc. (HITI) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- High Tide Inc. (HITI) Is Up 22.58% in One Week: What You Should Know
- 3 Cannabis Stocks to Watch After Trump's Marijuana Rescheduling Signal
- High Tide: Good News With German Entry, Strong Q3 (NASDAQ:HITI)
- High Tide Inc. (HITI) Advances While Market Declines: Some Information for Investors
- Brokers Suggest Investing in High Tide (HITI): Read This Before Placing a Bet
- High Tide Inc. (HITI) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
- Cronos Rallies Amidst Greater Cannabis Sector Rally Over Possible Rescheduling (CRON)
- Why High Tide Inc. (HITI) Outpaced the Stock Market Today
- High Tide Inc. (HITI) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Дневной диапазон
3.60 3.99
Годовой диапазон
1.64 3.99
- Предыдущее закрытие
- 3.68
- Open
- 3.71
- Bid
- 3.71
- Ask
- 4.01
- Low
- 3.60
- High
- 3.99
- Объем
- 4.680 K
- Дневное изменение
- 0.82%
- Месячное изменение
- 6.30%
- 6-месячное изменение
- 96.30%
- Годовое изменение
- 78.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.