시세섹션
통화 / HITI
주식로 돌아가기

HITI: High Tide Inc

3.79 USD 0.19 (4.77%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

HITI 환율이 오늘 -4.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.71이고 고가는 4.06이었습니다.

High Tide Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HITI News

일일 변동 비율
3.71 4.06
년간 변동
1.64 4.06
이전 종가
3.98
시가
3.96
Bid
3.79
Ask
4.09
저가
3.71
고가
4.06
볼륨
2.195 K
일일 변동
-4.77%
월 변동
8.60%
6개월 변동
100.53%
년간 변동율
82.21%
20 9월, 토요일