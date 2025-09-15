Moedas / HIMS
HIMS: Hims & Hers Health Inc Class A
51.38 USD 1.04 (2.07%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HIMS para hoje mudou para 2.07%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 50.29 e o mais alto foi 51.42.
Veja a dinâmica do par de moedas Hims & Hers Health Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
50.29 51.42
Faixa anual
16.05 72.98
- Fechamento anterior
- 50.34
- Open
- 50.40
- Bid
- 51.38
- Ask
- 51.68
- Low
- 50.29
- High
- 51.42
- Volume
- 2.832 K
- Mudança diária
- 2.07%
- Mudança mensal
- 23.78%
- Mudança de 6 meses
- 72.94%
- Mudança anual
- 177.43%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh