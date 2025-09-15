CotizacionesSecciones
Divisas / HIMS
Volver a Acciones

HIMS: Hims & Hers Health Inc Class A

50.34 USD 0.52 (1.02%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de HIMS de hoy ha cambiado un -1.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.17, mientras que el máximo ha alcanzado 51.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Hims & Hers Health Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HIMS News

Rango diario
49.17 51.00
Rango anual
16.05 72.98
Cierres anteriores
50.86
Open
50.17
Bid
50.34
Ask
50.64
Low
49.17
High
51.00
Volumen
34.434 K
Cambio diario
-1.02%
Cambio mensual
21.27%
Cambio a 6 meses
69.44%
Cambio anual
171.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B