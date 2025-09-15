KurseKategorien
HIMS: Hims & Hers Health Inc Class A

56.17 USD 5.83 (11.58%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HIMS hat sich für heute um 11.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.29 bis zu einem Hoch von 56.31 gehandelt.

Verfolgen Sie die Hims & Hers Health Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
50.29 56.31
Jahresspanne
16.05 72.98
Vorheriger Schlusskurs
50.34
Eröffnung
50.40
Bid
56.17
Ask
56.47
Tief
50.29
Hoch
56.31
Volumen
50.962 K
Tagesänderung
11.58%
Monatsänderung
35.32%
6-Monatsänderung
89.06%
Jahresänderung
203.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K