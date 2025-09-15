Währungen / HIMS
HIMS: Hims & Hers Health Inc Class A
56.17 USD 5.83 (11.58%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HIMS hat sich für heute um 11.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 50.29 bis zu einem Hoch von 56.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hims & Hers Health Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
50.29 56.31
Jahresspanne
16.05 72.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 50.34
- Eröffnung
- 50.40
- Bid
- 56.17
- Ask
- 56.47
- Tief
- 50.29
- Hoch
- 56.31
- Volumen
- 50.962 K
- Tagesänderung
- 11.58%
- Monatsänderung
- 35.32%
- 6-Monatsänderung
- 89.06%
- Jahresänderung
- 203.29%
